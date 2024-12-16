Астролог Володина дала советы по выходу из ретроградного Меркурия

Меркурий завершает своё ретроградное движение. Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале публикует совету по выходу из ретро-Меркурия.

Завершение ретроградного движения Меркурия знаменует собой начало нового этапа, когда можно смело браться за дела и планировать предстоящие праздники. Закончился период, когда можно было списывать неудачи на влияние планеты, говорит Володина.

Теперь самое время для покупок, планирования зимних каникул и бронирования билетов – в общем, для активных действий. Если ранее были совершены неудачные покупки, сейчас подходящий момент исправить ситуацию и порадовать себя и близких.