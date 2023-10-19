Каждый месяц несёт в себе несколько особенных дат, когда нужно либо проявлять особую осторожность, либо хватать удачу за хвост во что бы то ни стало. Наступающий ноябрь не станет исключением, ведь на последний осенний месяц придётся сразу несколько дней с важными астрологическими транзитами, которые могут в корне поменять нашу жизнь. Об особенных днях ноября и правилах поведения в эти даты рассказала астролог Екатерина Тубис изданию newsnn.ru.

2 ноября специалист советует: приступайте к задачам, которые необходимо плавно реализовать и которые вы долго откладывали. Венера плавно переходит в знак Девы, поэтому день отлично подойдёт для решения проблем в отношениях любого характера.

4 ноября тоже может быть очень удачным днём с точки зрения получения какого-либо результата. Все проблемы будут решаться легко, поэтому если на вас будет висеть какой-то важный проект, возьмитесь за его реализацию именно сегодня. Поможет в этом знак Скорпиона, в который переходит Меркурий.

Важный и очень ответственный день — 16 ноября. Переходит в знак Скорпиона в этот день планета Марс. Это наделит нас способностью глубоко погружаться в решение текущих задач и подходить к делам серьезнее. Избыток энергии может привести к вспышкам гнева, нежеланию уступать партнёрам, скрытности, стремлению критиковать и выражать свои мысли не самым корректным образом. Также в этот день Солнце перейдет в знак Скорпиона, что говорит о собственной уверенности. Главное — не ущемлять других людей и не доводить ситуации до оскорблений и обид.

В конце ноября, по словам Екатерины Тубис, ожидается ещё несколько важных дней — 27 и 29 ноября. 27 числа Меркурий перейдёт в знак Стрельца. День отлично подойдёт для решения конфликтных ситуаций. Но быстрых решений нужно остерегаться, от них будет мало пользы. Постарайтесь не совершать импульсивные поступки, анализируйте каждый свой шаг.

29 ноября нетрудно будет завести новых знакомых и найти надёжных партнёров по бизнесу. В знак Весы переходит Венера. В этот день появится желание уделить немного времени себе. Вы удивитесь, но вас захочется покапризничать в этот день, поэтому следите за настроением.