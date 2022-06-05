Астролог Тамара Глоба рассказала, что ждёт россиян в июне

Лето – это время передышки в мировых событиях, а также период завершения событий второй половины весны. Начинается новый этап, когда закладываются важные изменения. Эти перемены будут ощущаться осенью, зимой и ранней весной будущего года.

Прежде всего изменения затронут сферу обучения, коммуникаций и связи, а также дорожно-транспортных отношений. Торгово-финансовые отношения выйдут на новый уровень. Появятся новые лидеры и начнётся борьба за власть, среди них будут военные.

В июне следует внимательно отнестись к здоровью детей, особенно в первые дни месяца и последнюю неделю. Конец месяца и начало июля – опасное время в местах скопления детей: лагерях, детских садах, на воде. Вирусы также представляют опасность для малышей. Уделить внимание нужно качеству воды, пищи, а также контактам между людьми. Середина июня – время взрывное, лучше избегать мест скопления людей.

В середине июня, в последние дни месяца и первые дни июля высока опасность пожаров. Риск аварийности в июне высок в ночь на 2 июня, 3 июня, 6, 7, 8 первая половина, 10, 12, 14 июня, 16, 18, а также 23, 28, 29 и 30 июня. 21 июня – день летнего солнцестояния. Но начало дня, буквально ночь на 21-е, будет неудачным. А начиная с полудня солнце перейдёт в рак, и день сложится удачно.

Центр Тамары Глобы напомнил, что не делает монет и амулетов. Продукцию можно найти на официальном сайте www.TamaraGloba.ru. Также там можно записаться на консультацию, обучение и обратиться по вопросу сотрудничества.