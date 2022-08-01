Астролог Тамара Глоба назвала тяжёлые дни в августе 2022 года

Популярный астролог Тамара Глоба дала прогноз на август 2022 года. По её мнению, месяц будет насыщенный, ожидается несколько событий, в том числе поворотных. При этом будет достаточно много сложных дней, в которые жизнь человека может кардинально измениться.

Глоба перечислила следующие даты: 1 (вечер), 5, 6, 7 (вечер), 8, 10, 12, 13 (вечер), 14, 16, 19, 23 26 27 и 31. В эти дни нужно проявлять осторожность за рулём, с аккуратностью заключать сделки, не вступать в конфликты.

В целом же, по мнению астролога, августа станет поворотным месяцем в борьбе за финансовое благополучие. В начале финального летнего месяца будут заложены важнейшие события, которые станут развиваться впоследствии (в 2023 году, особенно во второй половине 2023-го), а принесут свои результаты в 2024 году. Активное влияние на происходящее окажет Марс. В частности, речь идёт о сферах коммуникаций, путешествий, творчества. Кстати, творческие люди испытают в августе прилив сил, а будущее в этом месяце – за интернет-проектами.