Астролог Тамара Глоба назвала опасные дни в июле 2022 года

Тамара Глоба составила астрологический прогноз на июль 2022 года. Чего ждать от второго летнего месяца и в какие дни стоит быть особенно осторожными, по мнению специалиста, пишет «Комсомольская правда».

Как отмечает Глоба, июль – месяц Рака. Этот знак зодиака связан с зарождением новой жизни. А ещё нередко его ассоциируют с различными катаклизмами, например, затяжными дождями. Согласно астропрогнозу, июль этого года будет жаркий и влажный. В первой половине месяца есть опасность наводнений, во второй – землетрясений и пожаров.

Астролог отмечает, что в июле будет сразу несколько дней, когда стоит внимательно вести себя на дорогах. Повышенная аварийность ожидается с 30 июня на 1 июля, в первой половине дней 2, 7 и 8 июля, также 9, 12, 14, 21, 25 июля, в ночь с 27 на 28 июля и 30 июля.

Июль удачен для обучения, поступления в институты, выбора вуза. Однако выбор не принесёт счастья, если сделать его в конце первой декаде июля и в середине третьей.

Не исключены сюрпризы и в финансовых вопросах. В начале июля и во второй декаде июля удача ждёт вкладчиков. В конце месяца есть опасность обмана и срыва крупных сделок.

Тамара Глоба также отмечает: июль – это период заговоров, но раскроются они только концу месяца.