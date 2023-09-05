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Астролог Светлана Драган назвала опасные даты для Владимира Путина

7info7

Популярный астролог Светлана Драган, которая славится своими политическими прогнозами, назвала две опасные даты для президента России Владимира Путина. Прогноз опубликовал сайт rsute.

Первая дата уже наступила, и это 24 июня. Как мы помним, именно в этот день с попыткой вооружённого мятежа выступил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Судьба Пригожина оказалась печальной. Буквально через 2 месяца после попытки мятежа он разбился в авиакатастрофе.

Вторая опасная дата для Владимира Путина — 5 ноября. Что произойдёт в этот день, астролог Драган не уточняет. Единственное, что она добавляет: в это время президенту нужно предпринимать серьёзные, эпохальные действия.

Ранее известный астролог Александр Зараев с помощью своих расчётов определил, кем в прошлой жизни мог быть президент России Владимир Путин и как та роль повлияла на судьбу политика.

Прошлая жизнь нынешнего главы государства разворачивалась в XV веке:

— Он был посвящён в ритуалы тевтонского ордена и имел опыт командования войсками и установления отношений в кругу тевтонских рыцарей, — предположил астролог.

Влияние личности Путина было заморожено на несколько веков из-за ошибки перевоплощения. Теперь он возродился вновь, чтобы исправить прежние неудачи. Подобно прошлым временам, в настоящее время Польша готовится противостоять «тевтонскому ордену» (читай — России).

Ранее популярная шаманка Кажетта Ахметжанова поведала о судьбоносном «третьем выступлении президента». При этом провидица говорила: в ближайшее время спецоперация не завершится. Длиться она будет вплоть до 2024 года. Несмотря на громкие угрозы руководителей киевского режима, чужие войска не зайдут в Крым. А вот разделения Украины на две части ожидать стоит. Одна из частей государства отойдёт Европе, другая – России. Случится это разделение не раньше 2023 года.

Сложные времена ждут президента Владимира Путина, говорила Кажетта ещё зимой. Он может столкнуться с предателями в близком кругу. Как итог — Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», устроил 24 июня попытку вооружённого мятежа. Возможно, именно это имела в виду шаманка.

Многие провидцы пытаются выяснить, кто станет преемником Владимира Путина на посту президента РФ. Дату рождения будущего главы государства назвал пророк-математик Сидит Афган. Следующий президент России рождён в 1972 году. Уникальная числовая матрица подсказала пророку: преемник нынешнего президента Владимира Путина, вероятно, уже сейчас занимается политикой. Среди тех, кто соответствует этому критерию, можно выделить следующих личностей: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Крыма Сергей Аксёнов, глава республики Алтай Олег Хорохордин, депутаты ГД Дмитрий Каденков и Евгений Ревенко.

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