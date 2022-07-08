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Астролог рассказала, кому ретроградный Сатурн будет портить жизнь до октября

Астролог Алёна Полынь заявила: ретроградный Сатурн будет негативно влиять на наши судьбы вплоть до 23 октября. Чтобы не попасть под его негативное влияние, важно соблюдать ряд важных правил. В противном случае он может напомнить о себе болезнями, большими проблемами и даже смертью, пишет GorodChe.

«Пощадит» ретроградный Сатурн исключительно детей. Тех же, кто будет неразумно относиться к своим ресурсам и связям, он будет «наказывать». Как итог – болезни и даже преждевременный уход из жизни.

Однако период ретроградности Сатурна можно использовать с пользой для себя. Например, целеустремлённость в этот период будет вознаграждена повышением на работе и изменением финансового положения. Также успех ждёт точных и дисциплинированых людей: их будут ждать новые проекты и карьерные вызовы.

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