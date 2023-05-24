Астролог рассказала, какому знаку зодиака летом сулит покупка квартиры

Для всех знаков Зодиака наступающее лето 2023 года сложится по-разному. Так, например, представители одного из знаков могут стать обладателями новенького жилья. В интервью fontanka.ru астролог Татьяна Дружинина рассказала, кому крупно повезёт.

Речь идёт о Рыбах. Если Рыбы давно задумывались над приобретением жилья, наступающее лето — самое подходящее время, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Решиться на покупку недвижимости стоит в июне, так как этот месяц самый удачный для сделок и заключения договоров.

– Вообще, июнь у Рыб складывается «домашний». Даже если в ваши планы не входит покупка квартиры или дома, на горизонте может замаячить ремонт. Его тоже не стоит откладывать в долгий ящик, – обращает внимание астролог.

Рыбам-спортсменам наступающее лето принесёт новые побитые рекорды, так что есть смысл участвовать в различных соревнованиях. Призы не заставят себя ждать.

Рыбы-карьеристы подумают, что июнь — самое время, чтобы работать до потери пульса, но это ошибочное мнение заведёт их в тупик и выжмет последние силы. Начало июня лучше посвятить семье, а в вопросах рабочих — плыть по течению.