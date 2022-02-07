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Понедельник, 7 февраля, 2022

Астролог рассказала, как очищаться снегом

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Астролог рассказала, как очищаться снегом

7info
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Астролог Ксения Шахова рассказала, как можно очиститься от негативной энергии при помощи снега. Пост она разместила в инстаграме.

Шахова пишет, что февраля подходящий месяц для такой процедуры.

— От латинского februa — «праздник очищения». «Фебруа» назывались «очистительные жертвы», которые приносились римлянами богам в конце каждого года. Февраль в древнем Риме был последним месяцем в году, — пишет астролог.

Желающим пройти очищение она советует:

  1. Провести чистку снегом предметов декорирования дома. Например, ковра. Для этого надо дождаться стабильной минусовой температуры, найди пушистый сугроб и разложить на нем ковер ворсом вниз.

— Выбивая пыль, вы можете не только фактически вычистить ковер, но и создать на его поверхности новую энергетическую структуру! — советует астролог. — Для этого настройтесь на всё тканное пространство и ощутите, как вы в него мысленно помещаете нужные картинки. Перед тем как постелить ковер, обязательно очистите от пыли и грязи его место в доме.

  1. Необходимо закаляться. Смена температур меняет интенсивность работы энергетических центров. В результате человек лучше может противостоять сглазу, порче.

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