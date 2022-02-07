Астролог рассказала, как очищаться снегом

Астролог Ксения Шахова рассказала, как можно очиститься от негативной энергии при помощи снега. Пост она разместила в инстаграме.
Шахова пишет, что февраля подходящий месяц для такой процедуры.
Желающим пройти очищение она советует:
- Провести чистку снегом предметов декорирования дома. Например, ковра. Для этого надо дождаться стабильной минусовой температуры, найди пушистый сугроб и разложить на нем ковер ворсом вниз.
- Необходимо закаляться. Смена температур меняет интенсивность работы энергетических центров. В результате человек лучше может противостоять сглазу, порче.