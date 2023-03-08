Этой весной произойдёт важное астрологическое явление. Ожидаются сразу два новолуния в одном и том же знаке – в знаке Овна. В публикации wday астролог и таролог Юлия Лифанова рассказала, что россиянам ждать от этого события.

Два новолуния в знаке Овна означают то, что Вселенная два раза за эту весну откроет человечеству «врата возможностей». Всё дело в том, что Овен означает начало чего-то с нуля, новую инициативу, новый импульс и открытие нового цикла.

Первое новолуние в знаке Овна произойдёт 21 марта. Оно будет связано с арканом Дурак, который символизирует смелость, дерзость, необдуманный шаг в неизвестность.

– Очень часто Дурак символизирует момент, когда человек оставил прошлое позади, а в руках у него лишь котомка со всем необходимым и детская непосредственность на лице. Вероятно, что у всех нас 21 марта будет возможность почувствовать эту энергию, – сообщает астролог

В этот период Марс выйдет из знака Близнецы. Всё это время он приносил воинственность в коммуникациях, а также заставлял людей заниматься документами, толкал их на внезапные поездки, но вместе с тем приносил трудности передвижения.

Второе новолуние в Овне этой весны произойдёт 20 апреля, ровно в затмение. Этот день станет очень важным и нужным для каждого из нас.

– Это будет аномально мощная энергия для начинания! Поэтому если 21 марта вы не решитесь на какой-то старт, то 20 апреля вам уже не отвертеться — вы просто въедете в туннель событий, где уже сложно будет осуществлять маневры, – убеждена Юлия Лифанова.

Есть вероятность, что события того периода могут быть связаны с вопросами места жительства, отношений с женщинами рода. Знак Рака, в котором в это время будет находиться Марсу, символизирует недвижимость, а в организме — желудочно-кишечный тракт.