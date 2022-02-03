Астролог предупредил четыре знака зодиака о богатстве в феврале

Астролог Юлия Николаева предрекает в феврале 2022 года обогащение четырём знакам знакам зодиака.

Прибыль может быть разного характера. Это и большие заработки от разных проектов, и заключение удачной сделки, и продажа крупного имущества, и повышение зарплаты.

Удачно сменить работу на высокооплачиваемую, скорее всего, удастся Стрельцам. На новой работе придётся много трудиться, но за свои труды вы будете получать достойное вознаграждение. Не исключено, что финансовую поддержку представителям этого знака окажут близкие.

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Улучшить финансовые состояние в феврале 2022 года смогут Овны. Деньги посыпятся на них, как из рога изобилия. Овнам могут выплатить хорошую премию, поднять зарплату. А у некоторых появятся тайные источники дохода.

Прибыль и достаток ожидают Тельцов. Удастся завести ценные контакты за границей, заключить выгодные сделки и отлично подняться вверх по карьерной лестнице.

И, наконец, все труды Раков окупятся в феврале. Они смогут найти новых клиентов, расширить бизнес и заработать. Но, чтобы это произошло астролог рекомендует во всем и везде искать перспективы сотрудничества, сообщает «Астромеридиан».

