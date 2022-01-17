Астролог предсказала, когда завершится пандемия коронавируса

Астролог Татьяна Лукашевич в интервью «Комсомольской правде» заявила, что пандемия коронавируса может завершиться уже в ближайшее время.

По её словам, в 2022 году вирус продолжит мутировать. Возможно, появится очередной опасный штамм. Однако весной фармацевты создадут более мощную вакцину или лекарство.

— Человечество уже подходит к завершению истории с пандемией, — отметила Лукашевич.

В целом же 2022 год — год двоек, которые дают в сумме цифру 6. Двойка — число Луны, а шестёрка — число Венеры. Оба они женские и несут энергию инь. А значит, в ближайшее время нас не ждут серьёзные катаклизмы и войны.

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Однако звёзды, по словам астролога, указывают на то, Россию ждут громкие отставки чиновников, президента Украины Владимира Зеленского — падения рейтинга, а лидера одной из крупных стран — вооружённое нападение.

Также не исключено, что в 2022 году нас ждут наводнения, обширные паводки, аварии, которые принесут крупные разрушающие последствия.

Ранее астролог назвала опасные абсолютно для всех дни 2022 года.

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