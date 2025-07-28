Астролог Александр Зараев заявил Life.ru, что текущий зодиакальный период может стать переломным для главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, третья декада июля и первая половина августа будут особенно значимыми с точки зрения астрологических влияний.

Как отметил Зараев, 25 июля на фоне новолуния и ретроградного Меркурия Зеленский предпринял попытку принять закон, ограничивающий полномочия НАБУ и усиливающий контроль над надзорными органами. Под давлением критики ему пришлось пересмотреть свою позицию. Астролог считает, что это лишь начало сложного периода для украинского лидера.

«Август — это последний месяц поддержки Зеленского, — утверждает Зараев. — После 11 августа, когда Меркурий вновь станет директным, возможен резкий спад международной поддержки и завершение его политической карьеры».

По прогнозу астролога, влияние первой декады августа распространится и на других мировых лидеров. Он не исключил новый виток напряжённости на Ближнем Востоке, в частности, между Израилем и Ираном. Обострения также могут затронуть регион Юго-Восточной Азии — конфликт между Камбоджей и Таиландом, начавшийся в период новолуния, продолжится до 23 августа.

Кроме того, Зараев предупредил о рисках аварийных ситуаций и экономических потрясений. По его прогнозу, в третьей декаде августа, с 20 по 25 число, возможны колебания на финансовых рынках, скачки валютных курсов и ослабление деловой активности. Этот период также станет испытанием для международных политических и дипломатических отношений.