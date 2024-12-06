Пятница, 6 декабря, 2024
На главнуюПриметы, астрология, магия, эзотерика

Астролог предрекает «смену времён» в 2025 году: что спровоцирует глобальные изменения и как изменится жизнь людей?

Дата публикации

Валерия Мединская
Image by freepik

2025 год по всем прогнозам претендует на то, чтобы стать самым переломным годом за последние годы. Он предопределит нашу жизнь на ближайшее двадцатилетие, и от того, как мы проживёт 2025-й, будет зависеть фактически всё в нашем будущем.

Астролог Оксана Воронина рассказала в интервью изданию «Новый очаг» о важнейших событиях, которые произойдут в новом 2025 году, и об изменениях, которые они принесут в наши судьбы.

Во-первых, важнейший базис для смены времён был заложен ещё в 2020 году, когда соединились Сатурн, Юпитер и Плутон. То событие стало своеобразным трамплином в эпоху Водолея и открыло нам двери в мироздание, обусловленное новой этикой и новыми правилами. Кстати, эпоха Водолея — эпоха гуманизма, человеколюбия, свободы и величия духа. Правда, пока эти принципы являются нам в крайне тревожном виде, но скоро всё изменится. Свет в конце тоннеля становится ярче!

Во-вторых, смену эпох в 2025 году символизирует переход «медленных» планет Нептуна, Урана и Сатурна в знаки Овна и Близнецов. Дело в том, что Уран и Нептун — высшие планеты, цикл которых составляет 84 года и 165 лет. Они связаны с масштабными коллективными идеями, программами, которые задают тренд целым поколениям. Нептун с Сатурном в Овне заставят людей взглянуть своим страхам в лицо и отбросить все возможные иллюзии, помогут выстроить вектор на справедливость и правду.

Уран в Близнецах спровоцирует немыслимый технологический скачок. Роботизация, цифровизация, искусственный интеллект будут набирать ещё большую силу. Вместе с прогрессом технологическим наступит духовное возрождение.

Ещё одно важное событие — переход Лунных Узлов в знаки Дева и Рыбы. Такая трансформация обострит чувствительность и заставит нас выбирать сердцем. Мы начнём брать во внимание иррациональное, придавать значение тонким материям. Всё вокруг будет призывать нас к проявлению любви и сострадания, что, безусловно, изменит в корне ход множества процессов.

Новости рубрики
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Известный экстрасенс назвал дату конца кровавого правления Зеленского

Ставший олицетворением войны, кризиса и смерти украинский президент скоро получит по заслугам.
Приметы, астрология, магия, эзотерика

«Великий переход». Шаманка Кажетта предупредила о глобальных переменах с Нового года

С 2025 года ожидаются невероятные изменения, которые в итоге приведут нас к "золотому времени".
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Слёзы и неудачи до конца года. Строгие запреты 1 декабря, которые нельзя нарушать

Будьте особенно осторожны со словами, которые произносите в этот день!