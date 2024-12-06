Астролог предрекает «смену времён» в 2025 году: что спровоцирует глобальные изменения и как изменится жизнь людей?

2025 год по всем прогнозам претендует на то, чтобы стать самым переломным годом за последние годы. Он предопределит нашу жизнь на ближайшее двадцатилетие, и от того, как мы проживёт 2025-й, будет зависеть фактически всё в нашем будущем.

Астролог Оксана Воронина рассказала в интервью изданию «Новый очаг» о важнейших событиях, которые произойдут в новом 2025 году, и об изменениях, которые они принесут в наши судьбы.

Во-первых, важнейший базис для смены времён был заложен ещё в 2020 году, когда соединились Сатурн, Юпитер и Плутон. То событие стало своеобразным трамплином в эпоху Водолея и открыло нам двери в мироздание, обусловленное новой этикой и новыми правилами. Кстати, эпоха Водолея — эпоха гуманизма, человеколюбия, свободы и величия духа. Правда, пока эти принципы являются нам в крайне тревожном виде, но скоро всё изменится. Свет в конце тоннеля становится ярче!

Во-вторых, смену эпох в 2025 году символизирует переход «медленных» планет Нептуна, Урана и Сатурна в знаки Овна и Близнецов. Дело в том, что Уран и Нептун — высшие планеты, цикл которых составляет 84 года и 165 лет. Они связаны с масштабными коллективными идеями, программами, которые задают тренд целым поколениям. Нептун с Сатурном в Овне заставят людей взглянуть своим страхам в лицо и отбросить все возможные иллюзии, помогут выстроить вектор на справедливость и правду.

Уран в Близнецах спровоцирует немыслимый технологический скачок. Роботизация, цифровизация, искусственный интеллект будут набирать ещё большую силу. Вместе с прогрессом технологическим наступит духовное возрождение.

Ещё одно важное событие — переход Лунных Узлов в знаки Дева и Рыбы. Такая трансформация обострит чувствительность и заставит нас выбирать сердцем. Мы начнём брать во внимание иррациональное, придавать значение тонким материям. Всё вокруг будет призывать нас к проявлению любви и сострадания, что, безусловно, изменит в корне ход множества процессов.