2022 и 2023 годы принесли миру тяжёлые испытания в виде военных конфликтов. Вооружённые противостояния охватили различные страны, обнажились многие горячие точки. Станет ли 2024 год мироносным? Об этом поразмышляла астролог Анна Подпальная в интервью Тульской службе новостей.

Наступающий Год Дракона, по её словам, будет пылким и агрессивным. Но именно он принесёт долгожданные шансы на установление мира:

— Мы видим большое количество мировых конфликтов, которые продолжатся и в 2024. Переломный момент настанет в феврале 2024, где могут разрешиться военные споры, но это влияние звезд. Решение всегда будет за людьми. Мы не можем точно сказать, что всё будет хорошо, но тенденция решить всё мирным путем будет сохраняться, — заявила Подпальная.

Говоря о том, каким будет 2024 год для россиян, астролог обращает внимание: год принесёт нестабильность и провалы в финансовом плане. Всё из-за влияния Урана входит в знак, отвечающий за деньги.

— Это значит, что может меняться валюта: мы увидим новшества в деньгах. Больше появится цифровой валюты, произойдёт уход от наличных средств на виртуальные деньги. Большое внимание будет к банковским картам, счетам, налогам, — говорится в прогнозе.

В целом же год, согласно своей энергетике, окажется для людей кармическим. Они будут отвечать за данные ими ранее обещания и принятые решения. Готовьтесь к серьёзному эмоциональному напряжению и многочисленным сложностям.

Ранее экстрасенс Арина Ласка неожиданно объяснила участившиеся в мире вооружённые конфликты. По словам Ласки, избежать конфликтов и человеческих жертв было невозможно. Всё дело в том, что сработало понятие дуальности — противостояния добра и зла.

— Мы все стремимся к единому процессу любви. Это как болезнь, когда через обострение, через кризис мы выздоравливаем. Чернота — это высокая концентрация света и любви в одной точке. Через мрак и ужас происходит распаковка света, — отметила эзотерик.

Увы, распаковать энергию любви без человеческих жертв не получится:

— Сейчас тяжёлое время. Земля вибрирует на максимуме. Человечество в конечном итоге должно прийти к осознанности и росту духовности. Но это произойдёт через чудовищные испытания, страшные катаклизмы и войны. Через плохое к нам придёт хорошее, и это уже не за горами, — предупредила экстрасенс.