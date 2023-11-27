2022 и 2023 годы принесли миру тяжёлые испытания в виде военных конфликтов. Вооружённые противостояния охватили различные страны, обнажились многие горячие точки. Станет ли 2024 год мироносным? Об этом поразмышляла астролог Анна Подпальная в интервью Тульской службе новостей.
Наступающий Год Дракона, по её словам, будет пылким и агрессивным. Но именно он принесёт долгожданные шансы на установление мира:
Говоря о том, каким будет 2024 год для россиян, астролог обращает внимание: год принесёт нестабильность и провалы в финансовом плане. Всё из-за влияния Урана входит в знак, отвечающий за деньги.
В целом же год, согласно своей энергетике, окажется для людей кармическим. Они будут отвечать за данные ими ранее обещания и принятые решения. Готовьтесь к серьёзному эмоциональному напряжению и многочисленным сложностям.
Ранее экстрасенс Арина Ласка неожиданно объяснила участившиеся в мире вооружённые конфликты. По словам Ласки, избежать конфликтов и человеческих жертв было невозможно. Всё дело в том, что сработало понятие дуальности — противостояния добра и зла.
Увы, распаковать энергию любви без человеческих жертв не получится: