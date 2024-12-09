Астролог перечислила самые важные дни декабря: в списке — несколько дат

7 декабря Марс начал своё ретроградное движение в знаке Льва. Такой расклад провоцирует и без того воинственную планету на действия дерзкие и отчаянные, отмечает астролог Юлия Гюлеч.

В этот период на передний план выйдут личные амбиции. Люди будут стараться проявиться свои самые яркие качества, подтвердить свои лидерские позиции. Захочется очень громко заявить о себе, но как раз именно этого делать не следует. Любой конфликт на основе демонстрации своего Я затянется надолго, лучше его погасить в зародыше. Всем понятно, что мы вступили накануне Нового года в крайне непростой с точки зрения эмоций период. Гюлеч в интервью изданию 7дней перечисляет самые важные даты декабря 2024-го.

8 декабря из ретроградного движения вышел Нептун. Он отвечает за коллективное бессознательное, душевные переживания и эмоции. Можно снять розовые очки и посмотреть на происходящее вокруг в реальном свете.

15 декабря, скорее всего, окажется самым эмоциональным днём декабря. На эту дату можно планировать подведение итогов года. Завершайте дела, касающиеся документов и обучения. Решения будут приходить вам даже раньше, чем проявится проблема.

16 декабря Меркурий завершает своё ретроградное движение. Наконец-то появится возможность восстановить гармонию в нарушенных коммуникациях. Можно снова планировать, принимать решения и двигаться вперед без опасения попасть впросак.

21 декабря — магические сутки зимнего солнцестояния. Это не только только самый короткий день в году, он наполнен великой силой, которую дает переход Солнца в знак Козерога. У людей есть возможность подключиться к энергии космоса и направить её на благие мысли и дела.

И, конечно, важным днём станет 31 декабря. Это не только последний день года. На эту дату приходится новолуние в Козероге. Можно дать стать самым смелым делам.