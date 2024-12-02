Астролог перечислила самые сложные дни декабря: увы, не время для любви!

До 15 декабря своё влияние на людей будет распространять планета Меркурий, которая начала своё ретроградное движение. Конечно, этот период непросто сложится для нас. Ожидаются проблемы с коммуникациями и важными документами, заторможенность в решении различных вопросов. Но среди всей этой суеты наступят очень непростые дни, которые, в первую очередь, затронут сферу любви. Об этом изданию 7days сообщила астролог Диана Варакина.

Так, 4, 5 и 6 декабря звёзды заставят нас взглянуть на отношения со второй половинкой под другим углом. Некоторые вопросы в отношениях и вовсе встанут ребром.

Эксперт предвосхитила накалённую обстановку среди влюблённых пар. У тех, кто давно вместе, всё может пойти под откос: годы недоговорок и ожидания скажутся на коммуникации. Здесь и сейчас захочется решить дальнейшую судьбу отношений. Но попытка решить, кто прав, а кто виноват, ни к чему хорошему не приведёт.

Напротив, есть риск замкнуться в себе и лишиться возможности всё наладить, считает Диана Варакина. Эксперт советует: если вы дорожите семьёй, то нужно встать “себе на горло” и лишний раз промолчать. Все переговоры о будущем ведите в спокойном тоне и не давайте волю эмоциям.