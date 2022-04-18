Астролог Павел Глоба предрёк удачу пяти знакам зодиака в мае

Популярный астролог Павел Глоба назвал пять знаков зодиака, представителям которых сулит удача в мае.

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В мае по достоинству будут оценены труды Овнов. Правда, для этого придётся проявить смелость и настойчивость. Представителям этого знака важно рассчитывать только на свои силы – помощи из вне они вряд ли дождутся. Май подарит Овнам много ярких событий, сюрпризов и будет щедр на приятные события и новости.

Неплохие перспективы в мае у Тельцов. Те, кто родился под этим знаком, могут быть уверены: чёрная полоса событий наконец-то заканчивается, появляется много новых возможностей. Чтобы добиться успехов и улучшить своё финансовое положение, нужно смело браться за новое и следить за качеством и скоростью выполняемой работы.

Третий весенний месяц подготовил много приятных сюрпризов Ракам. Особенно это касается романтической сферы жизни. Важно только пустить в свою жизнь романтику и не бояться новых любовных приключений. Удача также ждёт Раков и в карьере, сообщает PRO Город.

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Удачный период в мае ждёт Рыб. Чтобы достичь гармонии в душе, нужно проводить больше времени с близкими. Наконец-то удастся восстановить утраченные связи с родственниками и приумножить семейный бюджет.