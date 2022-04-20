Астролог Павел Глоба предрёк четырём знакам зодиака трудности в конце апреля

Известный астролог Павел Глоба предрёк представителям четырёх знаков зодиака проблемы в конце апреля 2022 года. Как пишет журнал «Профиль», их ждут нервные срывы, трудности с финансами, проблемы в личной жизни и проявления различных заболеваний.

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С трудностями столкнутся люди, рождённые под знаком Тельца. Им предстоит разобраться в себе и понять свою цель. Тельцам астролог посоветовал избегать конфликтов: скорее всего, на них не хватит нервов.

В конце апреля придётся потрудиться Водолеям. Их легкомысленных подход к финансам может спровоцировать много проблем с деньгами. Чтобы залатать финансовые дыры, придётся приложить много усилий. Особенно внимательно стоит отнестись к кредитным средствам.

Представителям знака Скорпион важно с осторожностью подходить к любым сделкам. Семейным Скорпионам рекомендуется обратить внимание на чувства своей второй половины. Не следует обольщаться теплыми солнечными деньками: вероятность простудиться сохраняется.

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Рыбам конец апреля сулит множество неурядиц. Важно соблюдать спокойствие и держать ситуацию под контролем. С деньгами нужно быть более осмотрительными, не тратить лишнего, а отложить средства на непредвиденные расходы.