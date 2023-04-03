С 20 апреля по 5 мая ожидается коридор затмений. На него придётся сразу два сильнейших астрономических события – солнечное (20 апреля) и лунное (5 мая) затмения. Масштабные трансформации в небесном поле повлияют на жизни и судьбы людей. Чем опасен коридор затмений и что ни в коем случае нельзя делать в этот период, рассказала 5-tv.ru эзотерик и астролог Аделина Панина.

Время между затмениями считается энергетически сильным. Предстоящий коридор затмений пройдёт по оси Овен — Скорпион. В этот период времени с людьми могут происходить странные явления, связанные с событиями минувших лет:

– Это очень сложный кармический период. С точки зрения астрологии, в этом событии участвуют Солнце и Луна, а также Южный и Северные узлы, которые отвечают за кармические задачи нашей жизни. Это безумное время, когда мы отрабатываем то, что заслужили, – предупредила астролог.

Аделина Панина предупредила: в период затмений важно переосмыслить свою жизнь, последствия совершённых вами поступков. Она советует не принимать в это время важные решения, хотя к этому всё будет провоцировать. Также следует вспомнить о своих неблаговидных поступках и исправить ситуацию или хотя бы извиниться перед незаслуженно обиженным человеком.

Ещё одна важная задача, которая стоит перед людьми в этот период, – взять свои эмоции под контроль. Усмиряйте свою несдержанность, боритесь с желанием что-то бросить и резко изменить.