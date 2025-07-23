Астролог объяснил, почему третий раунд переговоров России и Украины может пройти безрезультатно

Астролог Борис Зак выразил сомнение в эффективности третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, встреча может носить исключительно формальный характер и не привести к реальным договорённостям. Основная причина — неблагоприятный астрологический фон.

Как пояснил Зак, с 18 июля по 11 августа продолжается период ретроградного Меркурия. С точки зрения астрологии, это время не способствует принятию решений и заключению соглашений. По словам эксперта, даже достигнутые договорённости могут быть быстро забыты после завершения этого периода.

«Я изучил все ключевые встречи с участием высших должностных лиц за 2024 год — ни одна из них не проходила в ретроградный Меркурий», — отметил Зак.

По мнению астролога, ситуация осложняется убывающей Луной в знаке Рака. Это положение Луны, по его словам, снижает уровень энергии и усиливает эмоциональность участников.

Зак также обратил внимание на астрологический аспект оппозиции Солнца и Плутона. Он считает, что этот фактор может провоцировать представителей сторон на жёсткую риторику и отказ от компромиссов.