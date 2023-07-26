Астролог Новокрещенская назвала самые опасные даты августа 2023 года

Как минимум десять дней в наступающем августе окажутся достаточно сложными. О них изданию «Вечерняя Москва» рассказала астролог Анна Новокрещенская.

В первые числа месяца планетарные движения могут «ударить» по хроническим недугам людей, поэтому важно обратить внимание на здоровье. Также в этот период могут возникнуть недопонимания между начальством и подчинёнными. Увы, ситуация может складываться крайне печально и завершиться даже увольнением.

— Лучше в этот период не заводить разговоров о получении от руководства всевозможных «плюшек» в виде премий или преференций, — советует астролог.

Тяжёлые дни также ожидаются в конце июля и в начале августа. В этот период не стоит принимать серьёзных судьбоносных решений. Особенно важно контролировать свои эмоции, излишняя эмоциональность может привести к печальным последствиям.