Среда, 26 июля, 2023
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Астролог Новокрещенская назвала самые опасные даты августа 2023 года

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Как минимум десять дней в наступающем августе окажутся достаточно сложными. О них изданию «Вечерняя Москва» рассказала астролог Анна Новокрещенская.

В первые числа месяца планетарные движения могут «ударить» по хроническим недугам людей, поэтому важно обратить внимание на здоровье. Также в этот период могут возникнуть недопонимания между начальством и подчинёнными. Увы, ситуация может складываться крайне печально и завершиться даже увольнением.

— Лучше в этот период не заводить разговоров о получении от руководства всевозможных «плюшек» в виде премий или преференций, — советует астролог.

Тяжёлые дни также ожидаются в конце июля и в начале августа. В этот период не стоит принимать серьёзных судьбоносных решений. Особенно важно контролировать свои эмоции, излишняя эмоциональность может привести к печальным последствиям.

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