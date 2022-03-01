Астролог назвала годы рождения людей, которые разбогатеют в 2022 году

Дата рождения человека – это уникальный код, по которому можно узнать не только характер и способности, но и его судьбу. Астрологи считают, что в 2022 году суждено разбогатеть людям, рождённым в определённые годы.

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Как сообщила специалист по восточной астрологии Светлана Угарова в интервью 5 каналу, финансовый подъём ждёт людей, рожденных в год Тигра и в год Быка:

это 1950-й, 1961-й, 1962-й, 1973-ий, 1974-й, 1985-й ,1986-й, 1997-й, 1998-й, 2009-й, 2009-й годы.

Рождённым в это время астролог посоветовала активнее реализовывать идеи, присмотреть к потенциальным партнёрам и трезво оценивать свои возможности.