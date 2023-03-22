Среда, 22 марта, 2023
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Астролог назвал возможные сроки окончания СВО на Украине

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Фото: Минобороны РФ

Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадьян предположил, когда может закончиться специальная военная операция на Украине. Его со ссылкой на болгарскую газету «Блиц» цитирует МК.

По словам Бадьяна, конец марта и начала апреля станут решающим временем для обоих сторон конфликта. Есть вероятность, что состоятся переговоры, после которых «все карты будут на столе».

— Переговоры состоятся, и именно благодаря им завершится горячая фаза войны. С ними закончатся массовые обстрелы и широкомасштабные боевые действия, — уверяет провидец.

При этом полномасштабное завершение спецоперации может случиться в мае.

Ранее похожий прогноз озвучил ясновидящий Гришин.

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