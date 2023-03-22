Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадьян предположил, когда может закончиться специальная военная операция на Украине. Его со ссылкой на болгарскую газету «Блиц» цитирует МК.
По словам Бадьяна, конец марта и начала апреля станут решающим временем для обоих сторон конфликта. Есть вероятность, что состоятся переговоры, после которых «все карты будут на столе».
При этом полномасштабное завершение спецоперации может случиться в мае.
Ранее похожий прогноз озвучил ясновидящий Гришин.
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