Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадьян предположил, когда может закончиться специальная военная операция на Украине. Его со ссылкой на болгарскую газету «Блиц» цитирует МК.

По словам Бадьяна, конец марта и начала апреля станут решающим временем для обоих сторон конфликта. Есть вероятность, что состоятся переговоры, после которых «все карты будут на столе».

— Переговоры состоятся, и именно благодаря им завершится горячая фаза войны. С ними закончатся массовые обстрелы и широкомасштабные боевые действия, — уверяет провидец.

При этом полномасштабное завершение спецоперации может случиться в мае.

Ранее похожий прогноз озвучил ясновидящий Гришин.