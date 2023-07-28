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Астролог Митрохина назвала три знака, которые в августе окажутся в любви и деньгах

Kate

Астролог Людмила Митрохина в своём свежем прогнозе на август 2023 года перечислила три знака зодиака, которые в следующем месяцы будут купаться в деньгах и любви. Прогноз приводит сайт rsute.

Финансовое благополучие и приток безоговорочной любви ожидает Тельцов. Наконец-то удастся встретить человека, который полностью понимает потребности и запросы представителей этого знака. А ещё ожидается новые возможности заработка.

В океан любви и страсти погрузятся Раки. Сердца Раков будут полны радости и счастья, так как он найдет идеального партнера, который будет разделять его жизненные ценности и мечты. Кроме того, начальство щедро вознаградит Раков за их труды.

Водолеи будут погружены в волнующие отношения и финансовые успехи. В сфере отношений они встретят того единственного, с кем смогут поделиться своей эксцентричностью и уникальностью. Кроме взаимного уважения с партнёром ожидается неплохой финансовый приток.

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