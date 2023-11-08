Ноябрь 2023 года принесёт серьёзные испытания человечеству. Одним из самых сложных периодов месяца станет период с 13 ноября. Популярный астролог Татьяна Лукашевич в интервью «Комсомольской правде» рассказала, какие потрясения свалятся на головы россиян.

Всё дело в топ, что на 13 ноября придётся новолуние в знаке Скорпиона в соединении с Марсом и противостоянии с Ураном. Лукашевич указывает: такое буйное сочетание принесёт неожиданные события довольно напряжённого и жестокого характера. Ведь Марс по мифологии — бог войны, а Уран — бог неба и внезапных событий.

В этот период, как отмечает астролог, мир будет закипать от новостей о финансовых потрясениях, взрывах, вооружённых провокациях, авиакатастрофах, столкновениях. Возможно всё — от банкротства крупнейших банков до разрушительных землетрясений.

— Особенно в резонанс с точкой новолуния попадают люди, родившиеся 12-15 ноября, 11-13 мая, 13-15 августа и 9-11 февраля, — отмечает Татьяна Лукашевич.

Кроме того, эксперт советует в этот период людям старшего возраста особенно пристально следить за давлением и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Ранее известная провидица Инна Мишина рассказала, почему 2024 год станет одним из самых страшных в XXI веке. В следующем году миру стоит приготовиться к новым природным катаклизмам колоссального масштаба и разрушительного воздействия. Планету охватят мощные цунами, которые принесут наводнения в страны Европы. Причём спровоцировать цунами может объект, упавший из космоса, к примеру, обломок метеорита. «Гнев земли», по словам экстрасенса, обрушится на Ближний Восток. Серьёзно пострадают африканские страны.

Кроме того, провидица Мишина предрекала: совсем скоро планету охватит Третья Мировая война. Предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. Мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир. Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запада.