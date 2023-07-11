Астролог Лукашевич объяснила, почему 17 июля может стать «самым ужасным» днём

В последнее время много информации стало появляться о том, что 17 июля ошеломит нас каким-то очень важным судьбоносным событием. Астролог Татьяна Лукашевич в интервью «Комсомольской правде» объяснила, что может случиться и чем произошедшее обернётся для каждого из нас.
По её словам, именно 17 июля случится новолуние в конце знака Рака в напряженном аспекте с Плутоном. Плутон в этой связке отвечает за события глобального масштаба, под которыми можно понимать и выплеск ядерной энергии, и ударную волну из космоса, и многое другое.
Лукашевич убеждена: 17 июля наша жизнь не оборвётся, но мощная встряска произойти может. Вот главный совет от астролога:
Ранее астролог Юлия Лифанова рассказала, что 17 июля на небе выстроится «Большой Крест». За ним будет стоять огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить. Так как во главе Креста стоят Плутон и Солнце, ситуация будет связана с массой людей.
Нумеролог Ольга Скоромная назвала 17 июля самым страшным днём месяца. Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.
Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.
Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть. Произойдёт ли это 17 июля, нам только предстоит узнать.