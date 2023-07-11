Астролог Лукашевич объяснила, почему 17 июля может стать «самым ужасным» днём

В последнее время много информации стало появляться о том, что 17 июля ошеломит нас каким-то очень важным судьбоносным событием. Астролог Татьяна Лукашевич в интервью «Комсомольской правде» объяснила, что может случиться и чем произошедшее обернётся для каждого из нас.

По её словам, именно 17 июля случится новолуние в конце знака Рака в напряженном аспекте с Плутоном. Плутон в этой связке отвечает за события глобального масштаба, под которыми можно понимать и выплеск ядерной энергии, и ударную волну из космоса, и многое другое.

– Одномоментно Сатурн и Марс – два антагониста, выстроятся друг напротив друга, еще больше усиливая напряжение Плутона. А Черная Луна встанет в квадрате с Ураном, отвечающим за внезапность и непредсказуемость событий. Уран – это газы, авиация, электричество, интернет, бунт, взрывы, – объясняет специалист. – К тому же, на небе все еще складывается тау квадрат Плутона с кармическими узлами, что намекает на неизбежность события, через которое человечество должно пройти. Это действительно могут быть землетрясения или утечка радиации. Тем более, что точка новолуния сделает напряженный аспект к Марсу в натальной карте Запорожской АЭС. Надеюсь, удастся избежать на ее территории пожара или военных действий, так как именно за эти явления отвечает Марс.

Лукашевич убеждена: 17 июля наша жизнь не оборвётся, но мощная встряска произойти может. Вот главный совет от астролога:

– Ближе к 17 июля выбирайте для отдыха места, далекие от военных действий, не сейсмоопасные районы, не посещайте массовые мероприятия.

Ранее астролог Юлия Лифанова рассказала, что 17 июля на небе выстроится «Большой Крест». За ним будет стоять огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить. Так как во главе Креста стоят Плутон и Солнце, ситуация будет связана с массой людей.

Нумеролог Ольга Скоромная назвала 17 июля самым страшным днём месяца. Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.

Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть. Произойдёт ли это 17 июля, нам только предстоит узнать.