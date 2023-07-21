Астролог Любимова назвала период, когда категорически запрещено пить алкоголь

Астролог Лилия Любимова убеждена: в определённые периоды ни в коем случае не стоит пить алкоголь. О них она рассказала изданию 360.

Речь идёт о лунных затмениях. По её словам, дни затмений эмоционально нестабильны. Поэтому в эти дни можно впускать в жизнь новых людей. Астролог отметила, что если у человека начались романтические отношения в этот период, то они продлятся долгое время.

В лунные затмения важно прощать обидчиков, мириться с ними. По ее словам, в это время могут завязаться важные связи.