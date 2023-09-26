В апреле 2024 года ожидается феноменальное событие: в знаке Тельца соберётся целое скопление планет, его называют Великим Стеллиумом. В последний раз такое было в 1858 и в 1941 году. Астролог и таролог Юлия Лифанова в интервью wday рассказала, что ждёт нас в этот необычный период.

Великий Стеллиум соберётся в знака Тельца, управлять сформировавшимся скоплением будут Уран и Юпитер. Обе эти планеты – учителя, оба символизируют прогресс, но по-разному. Так, Уран приводит к неожиданным поворотам в жизни, а Юпитер придаёт любой ситуации эффект воздушного шарика. И когда эти две планеты соединяются в знаке, они создают настолько мощный поток энергии, что событие не может не произойти.

Юлия Лифанова отмечает: в мае 1858 года, когда сформировался Стеллиум, Китай и Россия заключили договор о границе по реке Амур. А в май 1941 года стал последним «мирным» месяцем перед Великой Отечественной войной.

Великий Стеллиум в Тельце 2024 года, прежде всего, затронет вопросы финансов. А всё потому что Телец традиционно отвечает за деньги и комфорт. На этот период будет придётся много крупных сделок, связанных с покупкой и продажей жилья, бизнеса, земли. В мире могут происходить важные банковские события, например связанные с закрытием одних структур и открытием новых.

При этом управителем Великого Стеллиума станет Венера. Она будет находиться в знаке Овен и соединяться с Узлом будущего Раху. Это означает, что финансовое событие будет непосредственно связано с реальной кармической программой людей. С точки зрения общих значений Венеры в Овне, то она может инициировать новый бизнес, новые отношения, либо какое-то важное юридическое соглашение. Оно может быть связано со службой, с началом проекта или работы на кого-то. В этом событии будет собрано довольно много молодых людей, так как Раху всегда символизирует юное поколение.

Астролог также добавляет: Венера будет соединятся и с Хироном — планетой, которая удваивает что-либо. Например, может быть одновременно регистрация двух бизнесов, двух кредитов, рождение или зачатие близнецов, двух квартир, а также попадание в любовные треугольники в отношениях. Из отдельных плюсов — Хирон управляет судами, поэтому в этот период будут успешно закрыты судебные разбирательства.

Также Юлия Лифанова назвала главные даты Стеллиума:

с 18 по 22 апреля — точное соединение Урана и Юпитера и Венеры с Раху