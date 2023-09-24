Астролог Лифанова рассказала, как знак зодиака зачатия влияет на судьбу

Астролог Юлия Лифанова в материале для издания wday рассказала об особом влиянии на судьбу человека знака зодиака его зачатия.

Знаком зачатия принято считать четвёртый знак от знака рождения человека, то есть тот, в котором было в момент зачатия Солнце. Солнце отвечает за фундамент психики человека, то есть за то, без чего он не мыслит свою жизнь и за то, в чём он видит свою психическую стабильность.

Астролог отмечает: люди часто стремятся к людям знака их зачатия в тех случаях, когда в их семьях нет нормальных отношений. Таким образом, они ищут замену семейного лона.