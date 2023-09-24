Воскресенье, 24 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Астролог Лифанова рассказала, как знак зодиака зачатия влияет на судьбу

7info7

Астролог Юлия Лифанова в материале для издания wday рассказала об особом влиянии на судьбу человека знака зодиака его зачатия.

Знаком зачатия принято считать четвёртый знак от знака рождения человека, то есть тот, в котором было в момент зачатия Солнце. Солнце отвечает за фундамент психики человека, то есть за то, без чего он не мыслит свою жизнь и за то, в чём он видит свою психическую стабильность.

Астролог отмечает: люди часто стремятся к людям знака их зачатия в тех случаях, когда в их семьях нет нормальных отношений. Таким образом, они ищут замену семейного лона.

— В домашней обстановке вы часто надеваете на себя маску «знака зачатия», потому что подсознательно его характеристики знакомы вам с самого детства и являются паттернами вашей психики. Поэтому, даже если во внешней среде вы структурированный Козерог, дома вы будете лидером и вспыльчивым Овном, — указывает специалист.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации