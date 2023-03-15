Астролог Калинина рассказала, какие страны лучше не выбирать для отдыха в 2023 году

Популярный российский астролог Татьяна Калинина обратилась к россиянам, планирующим заграничный отпуск в 2023 году. Им она рассказала, в какие страны лучше пока не ездить.

По словам Калининой, для поездок в этом году не стоит выбирать Турцию и Египет. Что касается Турции, то там могут повториться природные катаклизмы, в том числе землетрясения.

— По астрологическим данным, до 29 января 2024 года будет продолжаться этот трагический период, который уже дал два мощнейших землетрясения, — заявила по поводу Турции Калинина в интервью изданию StarHit.

Не всё гладко будет и с другой популярной у россиян курортной страной — Египтом. До февраля 2025 года там ожидаются природные катастрофы и политический кризис.

Идеальным местом для отдыха, по словам астролога, остаётся Россия. Здесь всё будет спокойно.