Среда, 15 марта, 2023
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Астролог Калинина рассказала, какие страны лучше не выбирать для отдыха в 2023 году

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Популярный российский астролог Татьяна Калинина обратилась к россиянам, планирующим заграничный отпуск в 2023 году. Им она рассказала, в какие страны лучше пока не ездить.

По словам Калининой, для поездок в этом году не стоит выбирать Турцию и Египет. Что касается Турции, то там могут повториться природные катаклизмы, в том числе землетрясения.

—  По астрологическим данным, до 29 января 2024 года будет продолжаться этот трагический период, который уже дал два мощнейших землетрясения, — заявила по поводу Турции Калинина в интервью изданию StarHit.

Не всё гладко будет и с другой популярной у россиян курортной страной — Египтом. До февраля 2025 года там ожидаются природные катастрофы и политический кризис.

Идеальным местом для отдыха, по словам астролога, остаётся Россия. Здесь всё будет спокойно.

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