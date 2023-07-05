Астролог Калинина назвала опасную дату июля — что-то случится в этот день

Астролог Татьяна Калинина обнародовала свой прогноз на ход событий в июле 2023 года. В нём указана одна дата, которая вызывает тревогу и опасения. Речь идёт о 10 июля.

Калинина в интервью изданию Курьер.Среда отмечает: в этот день, вероятно, произойдёт значимое геополитическое событие. На него указывает соединение Марса с Регулом.

Вообще июль станет для россиян достаточно непростым. Сложившиеся на небе аспекты указывают на перемены в вопросах дипломатии, оппозиции, конфликтов внутри страны и активизации боевых действий на передовой. Калинина предупреждает: особенно сильное влияние включит Венера. В последний раз такое было, когда в России отменили смертную казнь.