Среда, 5 июля, 2023
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Астролог Калинина назвала опасную дату июля — что-то случится в этот день

7info7

Астролог Татьяна Калинина обнародовала свой прогноз на ход событий в июле 2023 года. В нём указана одна дата, которая вызывает тревогу и опасения. Речь идёт о 10 июля.

Калинина в интервью изданию Курьер.Среда отмечает: в этот день, вероятно, произойдёт значимое геополитическое событие. На него указывает соединение Марса с Регулом.

Вообще июль станет для россиян достаточно непростым. Сложившиеся на небе аспекты указывают на перемены в вопросах дипломатии, оппозиции, конфликтов внутри страны и активизации боевых действий на передовой. Калинина предупреждает: особенно сильное влияние включит Венера. В последний раз такое было, когда в России отменили смертную казнь.

– Венера затронет нежелательных лиц и виновных в каких-то серьезных преступлениях. Это говорит о том, что будут ужесточения. Раз Плутон открыт Венере, как бы опять не произошло возобновление смертной казни, — размышляет астролог.

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