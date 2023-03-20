23 марта Плутон первично входит в знак Водолея. Грядущее событие проанализировал популярный российский астролог и публицист Павел Глоба. По его словам, оно может принести то, чего мы боимся сейчас больше всего.
Глоба вспомнил, что в те годы, когда Плутон менял знак, случались кардинальные изменения мирового порядка, то есть мировые войны. 26 мая 1914 года Плутон перешёл в знак Рака, и в тот год случилась Первая мировая война. Вторая мировая грянула в тот год, когда Плутон перешёл в знак Льва (астрологическое событие произошло 14 июня 1939 года).
Станет ли переход Плутона в знак Водолея «спусковым механизмом» для начала Третьей мировой войны, пока неизвестно. Но в одном Павел Глоба убеждён точно: грядет передел мира и это затронет всех. Уже началась череда преобразований, но это только начало. Каждого из нас ждут грандиозные перемены.
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