Астролог Драган предупредила россиян, когда в 2025 году важно проявлять осторожность

Астролог Светлана Драган в программе «Малахов» на телеканале «Россия» предупредила зрителей о периодах повышенного риска в 2025 году. По её словам, в следующем году начинаются трансформационные процессе на Земле, и один из месяцев наиболее сильно повлияет на наши судьбы.
Драган называет март первым критическим месяцем нового года, способствующим переоценке ценностей и возможностей.
Центральную роль в событиях 2025 года сыграют природные явления, преимущественно связанные с водой. Возможные изменения земной оси могут привести к трансформации континентов и границ государств, вызвав природные катаклизмы. Это негативно отразится на тех, кто не сможет адаптироваться к новым условиям.