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Астролог Драган предупредила россиян, когда в 2025 году важно проявлять осторожность

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Валерия Мединская
Картинка сгенерирована нейросетью Kandinsky

Астролог Светлана Драган в программе «Малахов» на телеканале «Россия» предупредила зрителей о периодах повышенного риска в 2025 году. По её словам, в следующем году начинаются трансформационные процессе на Земле, и один из месяцев наиболее сильно повлияет на наши судьбы.

Драган называет март первым критическим месяцем нового года, способствующим переоценке ценностей и возможностей.

— Март многих поставит на черту выбора: мы гонимся за тем, чтобы куда-то уехать, правильно выбрать точку, в которой мы всё это переживаем. Мы обращаемся в какие-то службы или мы сами в состоянии и помочь себе и переформулировать своё сознание, — предупреждает Драган.

Центральную роль в событиях 2025 года сыграют природные явления, преимущественно связанные с водой. Возможные изменения земной оси могут привести к трансформации континентов и границ государств, вызвав природные катаклизмы. Это негативно отразится на тех, кто не сможет адаптироваться к новым условиям.

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