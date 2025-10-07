За тем, как стремительно меняется окружающая действительность, невозможно уследить. Высказывания многих мировых лидеров вызывают недоумение, их действия и вовсе не поддаются никакой логике. В этой неразберихе людей мучает лишь одно: что ждёт человечество в будущем? Именитый астролог Светлана Драган предупреждает: мир находится на пороге колоссальных перемен. Уже известна дата, когда поменяется всё. Завесу тайны провидица раскрыла корреспондентам МК.

По словам Светланы, этой осенью мы будем ощущать сильное давление и агрессию извне. Легче станет лишь к третьей декаде февраля 2026 года:

— Все старые программы и алгоритмы начнут стираться и уходить. И думаю, что ближе к весне и к тёплому лету начнутся революционные мировые движения. Мы столкнёмся с тем, что старые устои и лидеры, которые создавали агрессивный настрой, начнут сдавать позиции. Это всё будет гибельно для многих европейских стран в том числе, — говорит астролог.

Лето следующего года Светлана Драган описывает как удивительное, но вместе с тем драматическое и крайне небезопасное. Оно, несмотря на все трудности, принесёт много конструктива, ведь станет основой для построения абсолютно нового миропорядка.

— Появятся новые идеи построения финансовых систем. Правда, только идеи. Они начнут реализовываться в 2027 году, — отмечает эксперт. — То есть во всё то, что будет происходить нынешней осенью, верить не стоит. Это не те тенденции, которые будут реализовываться.

Светлана Драган призвала россиян ждать конца февраля. Именно тогда можно будет увидеть, как строится новый мир. Но его создание будет воплощаться через хаос. Произойдёт даже борьба за некоего лидера в мировом масштабе. Это случится во второй половине 2026 года.