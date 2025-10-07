Вторник, 7 октября, 2025
12.9 C
Рязань
Интересное

Астролог Драган назвала самую страшную дату грядущего 2026 года

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

За тем, как стремительно меняется окружающая действительность, невозможно уследить. Высказывания многих мировых лидеров вызывают недоумение, их действия и вовсе не поддаются никакой логике. В этой неразберихе людей мучает лишь одно: что ждёт человечество в будущем? Именитый астролог Светлана Драган предупреждает: мир находится на пороге колоссальных перемен. Уже известна дата, когда поменяется всё. Завесу тайны провидица раскрыла корреспондентам МК.

По словам Светланы, этой осенью мы будем ощущать сильное давление и агрессию извне. Легче станет лишь к третьей декаде февраля 2026 года:

— Все старые программы и алгоритмы начнут стираться и уходить. И думаю, что ближе к весне и к тёплому лету начнутся революционные мировые движения. Мы столкнёмся с тем, что старые устои и лидеры, которые создавали агрессивный настрой, начнут сдавать позиции. Это всё будет гибельно для многих европейских стран в том числе, — говорит астролог.

Лето следующего года Светлана Драган описывает как удивительное, но вместе с тем драматическое и крайне небезопасное. Оно, несмотря на все трудности, принесёт много конструктива, ведь станет основой для построения абсолютно нового миропорядка.

— Появятся новые идеи построения финансовых систем. Правда, только идеи. Они начнут реализовываться в 2027 году, — отмечает эксперт. — То есть во всё то, что будет происходить нынешней осенью, верить не стоит. Это не те тенденции, которые будут реализовываться.

Светлана Драган призвала россиян ждать конца февраля. Именно тогда можно будет увидеть, как строится новый мир. Но его создание будет воплощаться через хаос. Произойдёт даже борьба за некоего лидера в мировом масштабе. Это случится во второй половине 2026 года.

— К концу 2027 года мы сможем увидеть более-менее сформированную новую конструкцию, — говорит Светлана. – Кстати, космос нам очень много сюрпризов преподнесёт. Потому что все темы, которые связаны не только с космическими программами, но и с взаимодействием с аномальными и цивилизационными вопросами, — это совершенно другой ракурс на мироустройство. Так что мы находимся на пороге входа в новую эпоху, которая по сути начинается на рубеже февраля 2026 года.

