Среда, 24 января, 2024
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Астролог Драган назвала ключевые даты 2024 года, когда могут произойти важные события

7info7
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Наступивший год будет наполнен важными событиями, которые могут поменять мироустройство. Уже сейчас на это указывает ряд ключевых дат, их в программе «Сегодня вечером» обозначила известный астролог Светлана Драган.

Драган обратила внимание на день 8 апреля. Он будет связан с периодом затмений. В этот день у людей появится шанс найти подходящих для себе людей. А ещё разобраться, кто друг, а кто враг.

Это поворотное время в том смысле, что те отношения, которые вдруг будут предложены, я бы обратила на них внимание. Здесь начало всего. Начало какого-то расцвета. Это то самое пробуждение, когда мы понимаем, что мы вместе. У нас есть что-то интересное. Для нашей страны это положительный момент, — убеждена астролог.

Ещё одна важная дата придётся на конец апреля. В этот период многие вещи будут переосмыслены и переформатированы. Некоторые события будут казаться волшебными. Будут сделаны важные открытия, а ещё в этот момент поднимется мировой интерес к российскому рублю.

Достаточно сложным для человечества окажется осень 2024 года. На настроения и действия людей негативно повлияет затмение 2 октября. Светлана Драган убеждена: это будет неприятное время с точки зрения выяснения отношений. 

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