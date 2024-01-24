Астролог Драган назвала ключевые даты 2024 года, когда могут произойти важные события

Наступивший год будет наполнен важными событиями, которые могут поменять мироустройство. Уже сейчас на это указывает ряд ключевых дат, их в программе «Сегодня вечером» обозначила известный астролог Светлана Драган.
Драган обратила внимание на день 8 апреля. Он будет связан с периодом затмений. В этот день у людей появится шанс найти подходящих для себе людей. А ещё разобраться, кто друг, а кто враг.
Ещё одна важная дата придётся на конец апреля. В этот период многие вещи будут переосмыслены и переформатированы. Некоторые события будут казаться волшебными. Будут сделаны важные открытия, а ещё в этот момент поднимется мировой интерес к российскому рублю.
Достаточно сложным для человечества окажется осень 2024 года. На настроения и действия людей негативно повлияет затмение 2 октября. Светлана Драган убеждена: это будет неприятное время с точки зрения выяснения отношений.