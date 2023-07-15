Суббота, 15 июля, 2023
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Астролог Альмах выпустила пугающее предостережение накануне 17 июля

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Hand фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

В понедельник, 17 июля, согласно прогнозам астрологов, произойдёт серьёзное событие, которое окажет влияние на многие процессы и людей. По астрологическими расчётам, в этот день начнётся новолуние в 25-м градусе знака зодиака Рак.

Новолуние в Раке может отвечать за события планетарного масштаба. Считается, что этот знак олицетворяет скрытность, мстительность и выжидание времени при принятии важных решений.

– Люди могут почувствовать нарастающее беспокойство и нервозность. Кроме того, им будет не хватать сил даже на текущие дела, но при этом придётся столкнуться с банковским кризисом и неурядицами в личной жизни, – предупредила Альмах в интервью «Комсомольской правде».

Ранее астролог Юлия Лифанова сообщила: в июле 2023 года ожидается важное астрологическое событие, которое будет иметь кармическое значение. С 17 по 19 июля на небе собирается самая тяжёлая конфигурация планет, её называют «Большой Крест». Астролог убеждена, что в эти даты, возможно, произойдёт какая-либо катастрофа. В лучшем случае — людей ожидает некий квантовый скачок и быстрая трансформация.

Ранее нумеролог Ольга Скоромная назвала 17 июля самым страшным днём месяца.  Это день выпадает на «лунные сутки», которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.

Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть. Произойдёт ли это 17 июля, нам только предстоит узнать

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