Астраханец может получить срок из-за комментария про педофила

- Advertisement -

В Астрахани продолжается судебный процесс в отношении блогера и политтехнолога Александра Тукаева, которого подозревают в разжигании межнациональной розни, пишет портал «Арбуз».

Летом прошлого года он сделал комментарий к репосту. Исходное видео опубликовал блогер из Молдавии. На кадрах видно, как неизвестный мужчина пытается затащить в подворотню девочку. Это увидела женщина и позвала на помощь. В итоге местные жители спасли ребенка и жестоко предотвратили возможное преступление.

Ролик назывался «В Италии мигрант пытался пристать к несовершеннолетней девочке. Местным жителям это не понравилось». Тукаев написал, что к подобным людям так и надо относиться и сравнил злоумышленника «с животным из отряда приматов».

Последнее и стало причиной для возбуждения уголовного дела. Дело в том, что педофил был в исходном видео обозначен мигрантом, и его нельзя было сравнивать с этим животным.