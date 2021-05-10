Астраханцев предупредили об отключении горячей воды

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Во вторник в левобережной части Астрахани отключат горячую воду. Это произойдет в Советском, Кировском и Ленинском районах города, пишет МК.

При этом отключение не коснется жителей микрорайона Бабаевский, Астрахань- 2 и поселка Кири-Кили. Полный список опубликован на сайте ООО «Астраханские тепловые сети».

Сообщается, что такая мера нужна для подготовки сетей сети к новому отопительному сезону. Горячую воду вернут в квартиры астраханцев 19 мая.

Астраханцев призывают не оставлять машины около труб с горячей водой, а также ходить места, где из-под земли идет пар.