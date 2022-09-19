Понедельник, 19 сентября, 2022
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Астраханцев возмутило беспричинное повышение цена на такси

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Жители Астрахани пожаловались на существенный рост цен на такси в последние дни, пишет Каспий Инфо.

Издание подчеркнуло, что стоимость поездок подняли местный и федеральный оператор.

«При этом нет никакой связи будь то с погодными условиями или часом пик», – говорится в публикации.

Один из таксистов пояснил, что водители тоже не рады такому скачку. Раньше клиенты мгновенно брали машины при цене 100-150 рублей за поездку. Сейчас же, как пояснил, собеседник «отвезешь одного за 250 рублей и сидишь ждешь полчаса другой заказ».

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