Астероид размером с многоэтажку пролетит в опасной близости с Землей

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 17 августа 2025 года мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 2025 PM. Его диаметр составляет около 50 метров, и он пройдёт на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты от нашей планеты.

Что известно об астероиде

Классификация: Астероид 2025 PM относится к категории потенциально опасных объектов, так как его орбита пересекает земную, а расстояние сближения с Землёй меньше 10 диаметров лунных орбит.

Размер и состав: Это один из самых крупных астероидов, которые за последнее время приближались к Земле на расстояние ближе миллиона километров. Учёные считают, что это просто каменная глыба, без признаков кометных свойств.

Время сближения: Максимальное сближение с Землёй произойдёт 17 августа в 12:03 по московскому времени.

Вероятность столкновения: Специалисты оценивают вероятность столкновения как крайне низкую. Захват астероида гравитационным полем Земли может произойти только в случае, если он столкнётся с другим небесным телом, что резко изменит его траекторию.

Учёные отмечают, что падение астероида такого же размера, как 2025 PM, произошло около 50 тысяч лет назад и привело к образованию знаменитого Аризонского кратера в США. В этом году ожидается ещё один пролёт крупного тела на сопоставимом расстоянии — в конце сентября.