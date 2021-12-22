Ассоциация кулинаров Рязанского края и театр кукол провели благотворительную акцию «Елка с ложкой»

Ассоциация кулинаров Рязанского края и Рязанский театр кукол в пятый раз провели благотворительную акцию «Елка с ложкой». В этом году гостями праздника стали воспитанники Рыбновской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребята, семьи которых находятся на грани кризиса. Их поддержкой в Рязани занимается АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства». По оценкам специалистов именно на этом этапе, до того, как семья станет очевидно неблагополучной, помощь может быть особенно эффективной. И речь идет не только о решении материальных вопросов, но и об организации досуга.

Программа праздничного вечера, по традиции, состояла из двух частей: театральной и кулинарной. Сначала ребята посмотрели спектакль Рязанского театра кукол «Тайная жизнь новогодних игрушек», а после показа их пригласили к столу, на чаепитие с Дедом Морозом. Главный зимний волшебник и его внучка Снегурочка лично поздравили каждого маленького гостя и вручили сладкие подарки, которые подготовила Ассоциация кулинаров Рязанского края. Завершился вечер красочным фейерверком.

Ирина Данилова, президент Ассоциации кулинаров Рязанского края, управляющая рестораном «Буфетъ»:

-«Елка с ложкой» — настоящий праздник не только для детей, но и для тех, кто его организует и проводит. Быть для кого-то волшебником — большая радость. И ответственность. А начинается все большое с мелочей. «Елку с ложкой», например, мы придумали с директором Рязанского театра кукол Константином Кирилловым однажды за чаепитием. Сегодня проекту исполняется пять лет. Хочется верить, что это неслучайно происходит в такой волшебный, особенный день, когда на календаре «зеркальная дата» и все говорят о том, что пришло время загадывать и мечтать. Как минимум, это красиво. Волшебство — в деталях. А, мы, взрослые, можем научить детей видеть эти мелочи и создавать сказку своими руками.

Реклама

Наталья Цыпич, директор АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства»:

-«Елка с ложкой» стала для нас большим подарком! Конечно, мы размышляли о том, как провести Новый год, как поддержать наших подопечных в эти праздничные дни. Мы сильно ограничены в средствах. Многие семьи, которые мы поддерживаем, переживают кризис в связи с потерей кормильца. Но не все стремятся афишировать свои трудности, не всем легко просить о помощи. В праздники бывает особенно тяжело на душе от того, что не можешь порадовать близких так, как хотелось бы. «Елка с ложкой» дала нам уникальную возможность помочь таким семьям.

Анастасия Милованова, руководитель литературно-драматургической части Рязанского театра кукол:

— Наш театр вместе с друзьями и партнерами не первый год осуществляет несколько благотворительных проектов. «Елка с ложкой» — один из самых любимых. Волшебники часто становятся героями наших спектаклей, а в этот вечер мы сами можем стать волшебниками.

Конечно, было бы здорово, однажды проснуться в мире, где «не бывают потеряны дети», все семьи благополучны, а праздник приносит только приятные хлопоты, но пока наша помощь нужна, мы рады, что у нас есть возможность быть полезными, возможность для кого-то сделать сказку реальностью.

Благотворительный проект «Елка с ложкой» создан Ассоциацией кулинаров Рязанского края совместно с Рязанским театром кукол при поддержке METRO Cash and Carry.