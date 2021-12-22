Ассоциация кулинаров Рязанского края и театр кукол провели благотворительную акцию «Елка с ложкой»

Ассоциация кулинаров Рязанского края и Рязанский театр кукол в пятый раз провели благотворительную акцию «Елка с ложкой». В этом году гостями праздника стали воспитанники Рыбновской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребята, семьи которых находятся на грани кризиса. Их поддержкой в Рязани занимается АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства». По оценкам специалистов именно на этом этапе, до того, как семья станет очевидно неблагополучной, помощь может быть особенно эффективной. И речь идет не только о решении материальных вопросов, но и об организации досуга.
Программа праздничного вечера, по традиции, состояла из двух частей: театральной и кулинарной. Сначала ребята посмотрели спектакль Рязанского театра кукол «Тайная жизнь новогодних игрушек», а после показа их пригласили к столу, на чаепитие с Дедом Морозом. Главный зимний волшебник и его внучка Снегурочка лично поздравили каждого маленького гостя и вручили сладкие подарки, которые подготовила Ассоциация кулинаров Рязанского края. Завершился вечер красочным фейерверком.
Ирина Данилова, президент Ассоциации кулинаров Рязанского края, управляющая рестораном «Буфетъ»:
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Наталья Цыпич, директор АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства»:
Анастасия Милованова, руководитель литературно-драматургической части Рязанского театра кукол:
Благотворительный проект «Елка с ложкой» создан Ассоциацией кулинаров Рязанского края совместно с Рязанским театром кукол при поддержке METRO Cash and Carry.
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