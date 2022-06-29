АртУлочкаРТК снова заиграла красками: «Ростелеком» в Рязани продолжил стрит-арт проект

«Ростелеком» в Рязани продолжил проект по расписыванию распределительных коммуникационных шкафов. Новый объект стрит-арта появился на улице Горького,71. На нем изображены Иоанно-Богословский мужской монастырь и Пощуповский пейзаж в обрамлении традиционного рязанского наличника. В ближайшее время еще 10 «синих ящиков» на туристических маршрутах города превратятся в тематические арт-объекты.

Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

– Когда мы запускали #АртУлочкуРТК в Рязани, такого мощного отклика не ожидали. Фотографии наших расписанных телекоммуникационных шкафов разлетелись далеко за пределы региона. Люди горячо поддержали идею “Ростелекома” сохранить таким способом изображения реальных резных наличников с существующих или уже утраченных деревянных домов города. И эта поддержка нашла свое продолжение.

Напомним, что старт проекту #АртУлочкаРТК провайдер дал летом 2021 года. Главная тема рисунков – «Окна Рязани. Как это было». Реализацией идеи занялся член молодежной администрации города, художник Александр Синицын.

Александр Синицын, художник:

– В том, что #АртУлочка снова проявила себя, большая заслуга каждого, кто сумел оценить и поддержать нашу работу. Примечательно, что все поверхности, предоставленные для рисунков, находятся на центральных улицах города. Так что эти изображения стали новыми местными достопримечательностями. Большая благодарность “Ростелекому” за идею, а управлению культуры администрации города Рязани – за поддержку!»

Оксана Кутукова, исполнительный директор Агентства развития туризма Рязанской области:

– Проект #АртУлочкаРТК может стать объединяющей историей городов Центрального федерального округа и со временем превратиться в серьезный межрегиональный проект, а компания “Ростелеком” — занять позицию ответственного бизнеса, через свои каналы транслирующего историю территорий.

Как и в прошлом году, художник покрывает изображения антивандальным лаком, а также, параллельно с созданием новых рисунков, занимается реставрацией тех, что пострадали в осенне-зимний период.

«Ростелеком» масштабировал проект #АртУлочкаРТК. Теперь шкафы с одноименным хэштегом появились и в других городах Центрального федерального округа.