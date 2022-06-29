АртУлочкаРТК снова заиграла красками: «Ростелеком» в Рязани продолжил стрит-арт проект

«Ростелеком» в Рязани продолжил проект по расписыванию распределительных коммуникационных шкафов. Новый объект стрит-арта появился на улице Горького,71. На нем изображены Иоанно-Богословский мужской монастырь и Пощуповский пейзаж в обрамлении традиционного рязанского наличника. В ближайшее время еще 10 «синих ящиков» на туристических маршрутах города превратятся в тематические арт-объекты.
Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Напомним, что старт проекту #АртУлочкаРТК провайдер дал летом 2021 года. Главная тема рисунков – «Окна Рязани. Как это было». Реализацией идеи занялся член молодежной администрации города, художник Александр Синицын.
Александр Синицын, художник:
Оксана Кутукова, исполнительный директор Агентства развития туризма Рязанской области:
Как и в прошлом году, художник покрывает изображения антивандальным лаком, а также, параллельно с созданием новых рисунков, занимается реставрацией тех, что пострадали в осенне-зимний период.
«Ростелеком» масштабировал проект #АртУлочкаРТК. Теперь шкафы с одноименным хэштегом появились и в других городах Центрального федерального округа.