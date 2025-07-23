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Происшествия

Артёму Никитину продлили арест до конца октября

Алексей Самохин

Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Артём Никитин останется под арестом до 26 октября 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на решение Советского районного суда Рязани.

Заседание прошло во вторник, 22 июля. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения на три месяца. Никитин продолжит находиться в СИЗО.

Артём Никитин был задержан в апреле 2025 года. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Следствие считает, что в период с 2021 по 2024 год чиновник получил более 17 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

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