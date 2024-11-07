Четверг, 7 ноября, 2024
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Артём Никитин объяснил перестановки в учреждениях культуры

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Алексей Самохин

Заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин прокомментировал недавние кадровые изменения в учреждениях культуры региона. По словам Никитина, от руководителей в этой сфере ожидают активного подхода к развитию, а не стремления занять руководящую должность ради личного статуса.

«У министерства культуры Рязанской области одно главное требование к руководителю — желание развивать, — подчеркнул зампред. — Не быть «царьком», а развивать то, что ему доверили, максимально эффективно. Все кадровые решения, которые были приняты в сфере культуры, основывались именно на этом».

Смена руководства произошла сразу в нескольких значимых культурных учреждениях региона: музее истории молодежного движения, художественном музее имени Ивана Пожалостина, музыкальном театре и музыкальном колледже имени братьев Григория и Александра Пироговых.

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