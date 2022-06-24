Артём Никитин: Мы стараемся максимально обеспечить сохранение сил и средств предпринимателей

В Рязанской области стараются максимально обеспечить сохранение сил и средств предпринимателей. Об этом заявил зампред правительства региона Артем Никитин, комментируя рязанской прессе первые итоги соблюдения моратория на проведение контрольных мероприятий в отношении бизнеса и расширения для них спектра дополнительных мер поддержки.

В частности, речь идет о снижении административной нагрузки на предпринимателей и инвесторов с целью создания условий для развития бизнеса и запуска новых импортозамещающих проектов.

По словам Никитина, на территории рязанского региона мораторий выполняется полностью. На специально созданный для жалоб раздел на портале Госуслуги обращений от рязанского бизнеса не поступало. «Благодаря оперативно принятым мерам весной этого года было отменено более 180 плановых проверок, почти в 4 раза снизилось количество внеплановых проверок», — привел показатели по региону Артем Никитин.

Также в Рязанской области продлены сроки уплаты налогов для всех предпринимателей, независимо от размера и сферы деятельности. В 3 раза снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для обрабатывающих предприятий. Под действие этого послабления попали более 3 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В результате экономия для них составит почти четверть миллиарда рублей.

Снижены требования к приоритетным инвестиционным проектам в части нормативов, касающихся объемов инвестиций. Упрощены условия и расширены сферы применения инвестиционного налогового вычета. Из федерального бюджета было дополнительно предоставлено более 70 миллионов рублей для возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов.