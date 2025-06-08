Артём и Алина сыграли свадьбу в день рождения Александра Пушкина

6 июня 2025 года Александру Пушкину исполнилось бы 226 лет. В день рождения поэта сыграли свадьбу Артём и Алина. Историю любви молодоженов рассказала руководитель Рязанского ЗАГСа ВКонтакте.

Артём приехал учиться в Варские. На озере увидел Алину и с тех пор искал возможность познакомиться. Но оказывается, что и Алина заприметила Артёма. Когда встреча состоялась, выяснилось, что молодые люди — соседи по дому. Ещё в подростковом возрасте в 2020 году пара начала встречаться. Потом Алина ждала из армии Артёма. А Артём готовился к свадьбе, с каждой зарплаты откладывал деньги. Хватило на два кольца и букет. Предложение сделал во время возвращения со службы — Алина, конечно, встречала своего любимого.

Поздравляем молодоженов! Пусть ваше счастье, дорогие молодожёны, будет бесконечным!