16 сентября, 2025
9.8 C
Рязань
Артём Давыдов назначен судьей Арбитражного суда Рязанской области

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Артёма Денисовича Давыдова судьей Арбитражного суда Рязанской области. Об этом сообщается на странице суда ВКонтакте. 

 15 сентября 2025 года в Арбитражном суде Рязанской области состоялась церемония вступления в должность Артёма Давыдова.

В торжественной обстановке Артем Денисович принес присягу судьи следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть».

На церемонию принесения присяги был приглашен Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, вручивший удостоверение судьи. 

По результатам заседания президиума Давыдов включен в третий судебный состав, рассматривающий дела о несостоятельности (банкротстве).

