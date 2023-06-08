Четверг, 8 июня, 2023
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Артём Бранов: Серьёзное беспокойство вызывает задержка с благоустройством территории у Торговых рядов в Касимове

7info
Фото: vk.com/artyom_branov

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов на странице ВКонтакте рассказал об итогах поездки главы региона в Касимов.

— С губернатором Рязанской области Павлом Малковым вчера работали в Касимове и Касимовском районе. Осмотрели все важнейшие стройки, побывали на промышленных предприятиях, встретились с общественностью.
Оценка главы региона такова: город и район развиваются, видны положительные изменения. Будем наращивать темп, работы много. Серьёзное беспокойство вызывает задержка с благоустройством территории у Торговых рядов. С главой администрации Касимова Иваном Бахиловым отработаем эту ситуацию отдельно, — написал Бранов.

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