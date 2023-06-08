Артём Бранов: Серьёзное беспокойство вызывает задержка с благоустройством территории у Торговых рядов в Касимове

— С губернатором Рязанской области Павлом Малковым вчера работали в Касимове и Касимовском районе. Осмотрели все важнейшие стройки, побывали на промышленных предприятиях, встретились с общественностью.

Оценка главы региона такова: город и район развиваются, видны положительные изменения. Будем наращивать темп, работы много. Серьёзное беспокойство вызывает задержка с благоустройством территории у Торговых рядов. С главой администрации Касимова Иваном Бахиловым отработаем эту ситуацию отдельно, — написал Бранов.