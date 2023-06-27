Вторник, 27 июня, 2023
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Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей

Татьяна Проводина
Фото Сергея Газетова

Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с последних гастролей 235-го театрального сезона.

Организаторами гастролей выступили Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и компания «Металлоинвест». Детский спектакль по мотивам русских народных сказок «Царевна лягушка» и комедию по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской «6 утра, американо» смогли увидеть около трех тысяч зрителей в городах Железногорск (Курская обл.), Старый Оскол и Губкин (Белгородская обл.).

Директор Рязанского театра Семен Гречко признался, что очень рад знакомству с новыми зрителями. Отметил теплый прием и неподдельные, искренние эмоции жителей малых городов.

Анастасия Дягилева, исполнительница роли Бабы Яги и купеческой дочки, открыла секрет успеха постановки «Царевна лягушка»: «Главное в детских спектаклях — получать удовольствие. Если артисты получают удовольствие от происходящего, то и дети будут испытывать радость».

Никита Московой-Руссо, играющий роль Ивана Белугина, признался в схожести со своим героем. Но в борьбе эмоционального и рационального истину нужно искать посередине.

Валерий Рыжков, исполнитель роли Архипа Степановича Шелегова говорит о своем герое: «Только Дед и умеет жить, знает, как жить и как жить так, чтобы дать жить другим».

С деятельностью Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» можно ознакомиться в социальных сетях ВКонтакте, Telegram и Одноклассники.

Нам лишь остается напомнить, что это были последние гастроли 235-го театрального сезона. Сейчас в театре продолжаются репетиции новых спектаклей, а совсем скоро коллектив отправится в летний отпуск.

Фоторепортаж Сергея Газетова можно посмотреть по ссылкам: г. Железногорск, г. Старый Оскол, г. Губкин.

Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей
Артисты Рязанского театра драмы благополучно вернулись с гастролей

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